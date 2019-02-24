الخطوط الباكستانية تدشّن رحلاتها إلى مطار العين

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت مطارات أبوظبي، أمس، عن بدء الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الناقل الوطني في باكستان، تسيير رحلات تربط بين مطار «بيشاور» الباكستاني ومطار العين الدولي، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الجمعة والأحد.

واستقبل المطار الذي يعدّ ثاني أكبر المطارات في أبوظبي، الرحلة الأولى للشركة من مطار «بيشاور» الدولي، أول أمس الجمعة، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية احتفاءً بهذه المناسبة.

وقال مارتن دي غروف الرئيس التنفيذي التجاري في «مطارات أبوظبي»: «تعتبر باكستان واحدةً من بين أكبر وأهم الوجهات بالنسبة لنا في مطارات أبوظبي، وهذه الرحلات الجديدة ستنقل المسافرين بمعدل رحلتين في الأسبوع، حيث ستُسهم هذه الخطوة في تعزيز شبكة ربط مطار العين الدولي.

من جانبه، قال أرشاد مالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الدولية الباكستانية: «إن مدينة العين تعد سوقاً قوية بالنسبة لنا، فقد شهدنا طلباً متزايداً من الجالية الباكستانية المحلية للبدء برحلات مباشرة بين العين وبيشاور».