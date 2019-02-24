«دبي مول» يستضيف المتجر الثاني لـ«أوبتكاريو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أوبتكاريو البرازيلية الشهيرة للعطور ومستحضرات التجميل عن افتتاح فرعها الرئيسي الثاني في دبي مول، أضخم مركز تسوق في العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفرع الأول في مردف سيتي سنتر الذي تم افتتاحه العام الماضي.

وقال أندريه فاربر نائب رئيس شركة أوبتكاريو للأعمال وحقوق الامتياز: إن افتتاح فرع أوبتكاريو الثاني في سوق يكثر عليه الطلب مثل دولة الإمارات يأتي نتيجة قوة المنتج واتساق علامته التجارية في البرازيل التي تتميز بجودة المنتجات والخليط الفريد لمكونات عطورنا والاهتمام بالمستهلك والثقة المتبادلة مع الشركاء والعملاء.

ومع التأكيد الشديد على العصرية المدمجة مع الكيمياء التقليدية فإن فرع دبي مول يكشف روح أوبتكاريو التي تتميز ببناء روابط فريدة ذات معنى مع الزبائن من خلال تجارب شخصية ومنهج خاص مفصل.