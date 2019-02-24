«وُجد من أجل التجارة» برنامج حملة دبي للسلع لعام 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة – المنطقة الحرة المتخصصة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع – عن برنامج حملاته الترويجية الدولية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» لعام 2019.

صُممت فعاليات الحملات الترويجية لمساعدة الشركات الأجنبية على اكتشاف الفرص لتنمية أنشطتها التجارية في دبي وخارجها، وتأسيس شركة في مركز دبي للسلع المتعددة. وتشهد كل فعالية منها مزيجاً من المتحدثين الرئيسين وحلقات النقاش التثقيفية والتوعوية حول كيفية تأسيس شركة وممارسة الأعمال في دبي. وجابت الحملات الترويجية لمركز دبي للسلع المتعددة منذ انطلاقها 17 مدينة حول العالم، مستضيفةً أكثر من 3000 شركة.

أسواق

وسيشهد عام 2019 ترويج مركز دبي للسلع المتعددة خدمات المنطقة الحرة في عدّة أسواق من ضمنها: الصين والهند وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والسويد. وستقام الفعالية الأولى في 28 مارس في لندن، المملكة المتحدة، بالتعاون مع معهد المديرين بالمملكة المتحدة. وسيتم الإعلان عن مواعيد الفعاليات الأخرى قريباً.

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «شهدت حملاتنا الترويجية، أينما نظمناها، إقبالاً قوياً من الشركات الراغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار في أسواق جديدة.

وتعد دبي من أبرز وجهات التجارة والأعمال على مستوى العالم حيث تتمتع بموقع استراتيجي عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب، كما تتيح إمكانية وصول منقطعة النظير إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً. وبينما تتجه بوصلة الاقتصاد نحو الشرق، تمثّل دبي بوابة نمو متزايدة الأهمية مع استمرار تنامي وتيرة التجارة الآسيوية».

وأضافت: «بفضل البنية التحتية القوية والمرافق الحديثة والخدمات عالمية المستوى، يمكّن مركز دبي للسلع المتعددة شركاته المسجلة التي يزيد عددها على 15000 شركة من ممارسة النشاط التجاري بثقة والاستفادة من التدفقات التجارية القوية.

ونحن على ثقة بأن استضافتنا حملاتٍ ترويجية حول العالم ستثمر زيادة كبيرة في عدد الشركات العالمية التي تسعى للانضمام إلى مركز دبي للسلع المتعددة ما يدعم تحقيق استراتيجيتنا للنمو ويساهم في دفع عجلة نمو الناتج المحلي لإمارة دبي».

تشجيع

وتتمثل المهمة الموكلة إلى مركز دبي للسلع المتعددة في جذب وتأسيس تدفقات جديدة للتجارة إلى إمارة دبي. ودفعت بيئته المشجعة لممارسة الأعمال وخدماته المتمحورة حول العملاء عدداً من مجالس الأعمال الدولية إلى تأسيس مقار لها في المركز وبناء شراكات وثيقة معه، ومن ضمنها: مجلس الأعمال الأمريكي بدبي، ومجلس الأعمال التركي، وشبكة الأعمال الاسكتلندية، والشركة الاستشارية الألمانية العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وغيرها الكثير.

وفي عام 2018، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة تقريره الحائز جوائز «مستقبل التجارة»، الذي يتناول آفاق تجارة السلع العالمية على مدى عشر سنوات. وطرح هذا التقرير «مؤشر تجارة السلع»، الذي يصنّف المحاور العشرة الأساسية ضمن تجارة السلع العالمية وفقاً لستة عشر عاملاً. وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على هذا المؤشر لسنة 2018 بحصولها على أعلى النقاط.