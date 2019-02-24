تصويت «عن بُعد» عبر «بلوك شين» في عموميات الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يشمل الإتاحة للمساهمين بتسجيل الحضور إلكترونياً والتصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية والتصويت على انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، أمس، إن التعديل يأتي مواكبة لتقنيات «البلوك شين» وتوظيفها بما يسهم في تحسين وتسريع الإجراءات وتوفير النفقات وتحسين البيئة ودعم التنمية المستدامة وبما يستجيب لمتطلبات تطوير معايير حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وأشار إلى حرص الهيئة على توظيف التكنولوجيا المالية الرقمية FinTech من خلال تقنية «البلوك شين»، موضحاً أن ذلك يأتي في صدارة أولويات الهيئة ضمن استراتيجية (2017 - 2021).

وأضاف الزعابي أن القرار يتناول تعديل بعض المواد لتحسين الإجراءات واستجابة لمتطلبات تطوير معايير حوكمة الشركات، إضافة إلى تعديل بعض نصوص القرار المتعلق بالحوكمة أخذاً في الاعتبارات الاستفسارات الواردة من الشركات والمستثمرين وبما يجعل المساهم قادراً على المشاركة بفاعلية أكبر في التصويت واتخاذ القرارات المهمة المؤثرة على نتائج أعمال الشركات.

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