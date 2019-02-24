مساهمو «جيت إيروايز» يعيدون جدولة الديون

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت «جيت إيروايز» أن مساهميها وافقوا على خطة لإعادة جدولة الديون من خلال مقايضة تلك الديون بحقوق للمساهمين وتحويلها إلى أسهم.

ووفقاً لموقع «ياهو» أمس تُمهد هذه الموافقة الطريق أمام دائني الناقلة الهندية المتعثرة لضخ أموال جديدة فيها لإنقاذها وأيضاً ترشيح مديرين جدد لمجلس إدارتها. وكان الدائنون الرئيسيون للناقلة ويقودهم «ستيت بنك أوف إنديا» قد تقدموا بهذه الخطة للمساهمين في وقتٍ سابق لإنقاذ الناقلة.

وتعتمد الخطة على ضخ أموال وإعادة جدولة ديون وبيع أو بيع ثم إعادة استئجار عدد من طائراتها. ويمتلك ناريش جويال رئيس الشركة 51% من أسهمها فيما تمتلك «الاتحاد للطيران» 24%.