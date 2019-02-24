خارطة اقتصادية جغرافية لدبي لتنفيذ وثيقة الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماع برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة، بما ينفّذ بنود وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وآليات تنفيذها، وبما يعزز مكانة دبي بوصفها وجهةً عالميةً للاستثمار وتأسيس الأعمال، كما بحث المجلس استكمال متطلبات تفعيل مبادرة التجارة الإلكترونية وربط المناطق الحرة في دبي بشكل مباشر مع مركز الإحصاء لتلقي الإحصاءات والبيانات بشكل فوري، وتعزيز التسهيلات التي يوفرها المجلس لشركات المناطق الحرة.

وناقش المجلس الدور المركزي الذي ستلعبه المناطق الحرة بدبي في توفير ركائز تحقيق بنود وثيقة الخمسين وفي مقدمتها خط دبي للحرير. وقال مصدر لـ "البيان الاقتصادي" في المجلس انه تم تشكيل فريق عمل من قبل المجلس والجهات الداعمة لإعداد خطه عمل مفصلة.

وتابع المجلس مستجدات مبادرة التجارة الإلكترونية، خاصة في المجال اللوجستي والبيانات، وفرص تعزيز موقع دبي بوصفها مركزاً إقليمياً للتوزيع في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والخطط المقترحة، التي سترفع لدى تطبيقها مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الإجمالي للإمارة ليبلغ 12 مليار درهم بحلول 2023. كما بحث المجلس فوائد تحقيق الربط المباشر للمناطق الحرة بدبي مع مركز الإحصاء لتسهيل الحصول على البيانات والإحصاءات بشكل فوري.

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