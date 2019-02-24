مركز القهوة.. منصة عالمية وخدمات متكاملة

المصدر: دبي - عمرو عادل

يأتي افتتاح مركز القهوة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، في إطار تعزيز الجهود لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول القهوة، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تملكها دبي، من بنية تحتية ذات مستوى عالمي، وموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه مع الروابط الجوية والبحرية الواسعة للإمارة.

وقام «البيان الاقتصادي» بجولة داخل مركز القهوة الجديد الواقع بالقرب من مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، حيث تتواجد بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات تخزين البن الأخضر ومعالجته وتحميصه وإعداده وتسليمه بمواصفات دقيقة.

ويوفر المركز المصمّم على أحدث طراز في دبي توفير مرافق لتخزين القهوة الخضراء مخصصة بالكامل لهذا الغرض تحت درجات حرارة يتم التحكم بها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يقدّم المركز ميزات لسلسلة القيمة الكاملة للقهوة، من المزارعين إلى المصدّرين، والتجار إلى المحامص، من خلال ربطهم بالتجارة والفرص العالمية.

ويعدّ المركز الوجهة المثالية لمقابلة رواد الصناعة الممارسين، ويمكن استخدام مرافق المركز لتخزين وتحميص وتغليف وتجارة القهوة شخصياً، أو ببساطة الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها عبر الإنترنت.

ومع توفّر مساحات للمكاتب التجارية داخل المركز، لا يوجد مكان أفضل من المركز لإنشاء شركة ذات صلة بالقهوة في دبي.

ويعتبر الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي حلقة وصل بين المشترين في الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو وعالية القيمة في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الدول الرئيسية المنتجة للقهوة في العالم مثل إثيوبيا والهند وإندونيسيا وأوغندا وفيتنام.

تبلغ مساحة المركز 7500 متر مربع بدرجة حرارة يتم التحكم ويوفر دعماً لوجستياً فعالاً من حيث التكلفة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك وتشتمل الخدمات الأساسية على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن الأخضر وإبرام عقود التحميص والتغليف، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات المتخصصة لإعادة تعبئة البن الأخضر وتقييم العينات والتدريب.

ويحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة ومركز التدريب المميز لجمعية القهوة المتخصصة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة. وجاء إنجاز المركز بعد جهود دامت لثلاثة أعوام بعد أن وضع أول تصور له في عام 2016 ليعزز مكانة دبي في قلب منظومة التجارة العالمية للقهوة ومن شأنه دعم تحقيق الرؤية المتمثلة في تلبية احتياجات السوق بطريقة جديدة ومبتكرة.

وقبل إطلاق مركز القهوة، أجرى مركز دبي للسلع المتعددة تجارب حية، من خلال إنشاء مخزن، حيث جرى استيراد قهوة من البرازيل، لمعرفة الوقت المستغرق للتعبئة والاستيراد وإعادة التصدير، وقد تمت تهيئة المركز منذ انطلاق عملياته التشغيلية في نوفمبر 2018 ليكون المركز المفضل للمشترين والتجار والمحامص ومنتجي القهوة المختصة.

ومن المتوقع أن يقوم المركز بمعالجة نحو 20 ألف طن من البن الأخضر سنويا بقيمة تجارية سنوية تصل إلى نحو 367 مليون درهم، كما يستهدف استقطاب 50 شركة تعمل في مجال القهوة من 20 دولة، وذلك خلال عامه الأول.

وتعتبر القهوة من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكاً وانتشاراً على مستوى العالم ويقدر حجم صناعة القهوة العالمية بنحو 100 مليار دولار مع توقعات بأن يصل حجم تجارة القهوة في منطقة الشرق الأوسط إلى 4.4 مليارات دولار بحلول العام 2021 وفقاً لمؤسسة «يورومونيتور».

وساهم مركز دبي للسلع المتعددة في جعل الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة السلع، ويقوم بتنظيم وتشجيع وتسهيل التجارة عبر مجموعة من السلع من الذهب والماس والمعادن الثمينة إلى الشاي والمواد الغذائية والصناعية.

واليوم باعتباره موطناً للشركات الكبرى متعددة الجنسيات والشركات الناشئة، يربط المركز أكثر من 15 ألف شركة بخدمات عالمية المستوى وبنية تحتية قوية ومجتمع نابض بالحياة يعيش فيه أكثر من 100 ألف من المقيمين والزوار في قلب دبي.

من المحصول حتى الفنجان

يقدّم مركز القهوة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من المحصول حتى الفنجان جنباً إلى جنب مع الخدمات اللوجستية الفعالة من حيث التكلفة للوصول بسرعة إلى المشترين.

ويشمل ذلك تنظيف البن الأخضر ومزجه ووزنه وإعادة تعبئته (في الجوت وشوالات غراين برو وأكياس سعة طن)، والتعبئة والتغليف عن طريق تفريغ الهواء، فضلاً عن الخدمات المتخصصة لتقييم العينات، ومراقبة الجودة، وتحميص البن وطحنه، وتغليفه وتخزينه.

خدمات

يوفر المركز العديد من الخدمات تضم تخزين القهوة الخضراء عبر مستودعات ذات درجة الحرارة والرطوبة التي يتم التحكم بها بما يضمن بقاء القهوة في حالة ممتازة في جميع الأوقات.

كما يوفر خدمة شحن البضائع والخدمات اللوجستية والمساعدة في الاستيراد وما يليها من عمليات شحن للبن الأخضر إلى الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإلى جميع أنحاء العالم.

ويوجد لدى المركز معدات لتجهيز البن الأخضر وتنظيفه وإزالة النوى منه ومزجه وإعادة تعبئته، بالإضافة إلى مرفق تحميص وتعبئة تضم محمصتي برامباتي (60 كغم و30 كغم) لتحميص القهوة التخصصية والتجارية.

ويتوافر بالمركز ثلاث غرف تذوق مجهزة بالكامل لتمكين المتخصصين من مراقبة مذاق القهوة وفقاً لمعايير اتحاد القهوة التخصصية ومعهد جودة القهوة للتصنيف.

وفي المركز أيضاً يوجد مختبرا لجودة القهوة وآلات لتحميص العينات من نوعي «بروبات» و«إكاوا» ومحمصة ديتريش للعينات الصغيرة لمساعدة العملاء في عملية تقييم الجودة وشحن عينات من البن المحمص والأخضر للمشترين ومحمصتي إنتاج من نوع برامباتي «بسعة 30 و60 كيلوغراماً» والتي يمكنها تحميص القهوة المختصة والتجارية.

كما يوجد معهد تدريب معتمد من رابطة القهوة التخصصية للتدريب على مهارات الباريستا والإعداد ومراعاة البيئة والمهارات الحسية والتحميص، بالإضافة إلى جناح باريستا وإعداد للتدريب والعرض.

ويوفر مركز القهوة قاعات اجتماعات مجهزة بالكامل بوسائل اتصال متقدمة وإمكانيات الفيديو كونفرنس، بالإضافة إلى ردهة لعرض وشرب القهوة.

مركز للأفكار

يعتبر مركز القهوة المكان المثالي لجمع أطراف هذه الصناعة، حيث يمكن إجراء محادثة مع محترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم حول القهوة من بار الإسبرسو والصب. وبإمكان معهد التدريب المعتمد من رابطة القوة المتخصصة من خلال قاعة الدراسة التي تضم 24 مقعداً تقديم برنامج كامل لمهارات للقهوة ودورات شهادة CQI Q وغيرها. ونضمن تلبية جميع الاحتياجات التدريبية بأحدث المعدات، وأدوات التقديم الحديثة، وتقديم الطعام لفعالياتك.

كما يوفر المركز مساحات اجتماعات مرنة للإيجار ومكاتب مؤثثة خاصة مع إنترنت فائق السرعة متاحة للاستخدام على المدى القصير أو الطويل.

تمويل

كما يمكن تمويل قهوتك من خلال منصة ترايدفلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة - وهي منصة على الإنترنت مخصصة لتسجيل حيازة وملكية السلع التي يتم تخزينها في مرافق بدولة الإمارات.