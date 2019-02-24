المصدر: أبوظبي - البيان

عقد الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني «نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي» اجتماعه السادس في دبي، برئاسة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، رئيس الفريق حيث تم بحث الجهود الوطنية المبذولة لزيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي للدولة، حيث تم استعراض النتيجة الفعلية للمؤشر ونسب النمو المتحققة مقارنة بالسنوات الماضية ودور الاستثمار المباشر محوراً رئيساً لتحقيق رؤية الدولة التنموية القائمة على التنوع والابتكار بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإطلاق مبادرات جديدة لزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة في 2019.

واستعرض الاجتماع الجهود والبرامج التي تم إطلاقها على صعيد تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة وأثرها في تحقيق المستهدف الوطني الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر والتنسيق بشأن خطة المبادرات المقررة لعام 2019 على المستوى الاتحادي وعلى مستوى كل إمارة لزيادة الحوافز والتسهيلات المشجعة .

حضر الاجتماع هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار بالوزارة والدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة إلى جانب أعضاء الفريق الذين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، من أبرزها مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمصرف المركزي وعدد من دوائر التنمية الاقتصادية .

وقال جمعة الكيت خلال الاجتماع: إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محوراً رئيسياً في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على التنوع والابتكار والمعرفة.