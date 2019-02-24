12 مليار درهم صفقات عقارات دبي منذ بداية 2019

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بلغت القيمة الإجمالية لصفقات عقارات دبي منذ بداية العام الجاري 2019 أكثر من 12 مليار درهم طبقاً لرصد «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وبحسب البيانات واصل سوق الأراضي عموماً والتجارية على وجه الخصوص حفاظه على صدارة الصفقات العقارية في دبي، إذ بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الأراضي أكثر من 5.9 مليارات درهم، وسجل سوق مبيعات الشقق السكنية والتجارية 5 مليارات درهم تقريباً خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت صفقات المباني والفلل السكنية أكثر من 1.1 مليار درهم.

وأظهرت البيانات تصدر منطقة وادي الصفا 6 قائمة الأعلى على صعيد القيمة الإجمالية، إذ أوشكت على تسجيل صفقات بمليار درهم بعدما شهدت بيع 33 قطعة أرض تجارية.

وتصدّرت منطقة مرسى دبي قائمة المناطق الأعلى على صعيد القيمة الإجمالية بعدما شهدت بيع 375 شقة سكنية بقيمة تجاوزت 700 مليون درهم. وتعكس القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بداية متوازنة لسوق العقارات في دبي، ويمكن أن تصل مبيعات وحداته السكنية قرابة 12 مليار درهم على أساس ما حققه خلال شهري يناير وفبراير.

ويواجه المطورون تحديات موضوعية للحفاظ على مستويات المبيعات، وخاصة مع تزايد أعداد المشاريع المعروضة على الخارطة، حيث يظهرون مرونة أكبر في شروط الدفع، بهدف تشجيع المستخدمين النهائيين والمستثمرين على الشراء.

وينصب التركيز الرئيسي على خطط الدفع المؤجلة التي توفر للمشترين فرصة الشراء الآن ودفع القسم الأكبر من التكاليف عند الانتهاء من البناء أو ما بعده.