معرض عالم الورق ينطلق 18 مارس في دبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات الدورة الجديدة لمعرض عالم الورق «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2019» الذي تنظمه ميسي فرانكفورت بمشاركة أهم الأسماء في صناعة مستلزمات الأدوات المكتبية والورق وأدوات الكتابة وصناعة إكسسوارات وأدوات تزيين الحفلات والمناسبات الخاصة.

وتستمر فعاليات المعرض في الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 مارس المقبل.

وقالت ألكسندريا روبنسون، مديرة معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط: «تقام مسابقة كوالاتكس ميسترى بوكس في قرية بلاي ورلد، وهي منطقة مخصصة ضمن معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط، التي تحتوي على لعب وألعاب للأطفال.