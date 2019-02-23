«يورونيوز»: دبي بين أفضل مراكز التجارة العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت شبكة «يورونيوز» الإخبارية أن المؤتمرات واجتماعات القمم التي تستضيفها دبي تستقطب أفضل العقول حول العالم.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً خاصاً عن مكانة دبي في عالم التجارة الدولية، تحت عنوان «دبي بين أفضل المراكز للتجارة العالمية».

ووصف التقرير دبي بأنها عاصمة الأعمال التجارية والخدمات المالية، ووجهة تجارية من الطراز الأول. وأوضح أن عدداً كبيراً من الشركات الدولية والعلامات والعلامات المرموقة تحرص دوماً على التوسع وتكثيف أنشطتها فيها.

واستعرض التقرير بعضاً من أبرز الفعاليات الكبرى التي تستضيفها . كما تضمن مقابلات مع رؤساء تنفيذيين في شركات عالمية لمعرفة آرائهم، ومنهم جو ناهاس، نائب رئيس شركة «تيفاني أند كو»، الذي قال: «أعتقد أن مكانة دبي التجارية تتنامى. ومن الأهمية بمكان لأي شركة عالمية ترغب بدخول سوق الشرق الأوسط أن تتواجد في دبي».