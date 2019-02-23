«آي بي إس»: الإمارات رائدة في التوسّع الحضري المستدام

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت وكالة إنتر بريس سرفيس «آي بي إس» الإيطالية للأنباء، الإمارات بأنها رائدة في التوسع الحضري المستقبلي، موضحةً أن 93% من سكان الإمارات يعيشون في مدن وفقاً لأحدث بيانات صادرة العام الماضي عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وأنه من المتوقع أن تواصل هذه النسبة الزيادة خلال الأعوام المقبلة.

وأفادت في تقرير بأن مدن الإمارات تواصل التوسع والنمو، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان دبي، الذي يتجاوز حالياً 3 ملايين نسمة بحلول 2027. وأوضح التقرير أن المستقبل الحقيقي للنمو الحضري يكمن في المدن المستدامة، التي خطت الإمارات فيها عدة خطوات ناجحة، ومنها مدينة «مصدر» في أبوظبي، التي وصفها التقرير بكونها واحدةً من أكثر المشروعات الطموحة في مجال المجتمعات العمرانية المستدامة في المنطقة، وأيضاً مشروع المدينة المستدامة في دبي.

وأكد التقرير أن هذه المشروعات الرائدة أهلت الإمارات لتتبوأ مكانة الريادة عالمياً في التوسع الحضري المستقبلي وإنشاء مجتمعات تدرك مفهوم الاستدامة، وتعي أهميته وتطبقه بصورة عملية فيما يتعلق باستهلاك الطاقة والمياه.