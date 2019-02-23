«ناسداك دبي».. جاذبية عالمية

المصدر: إعداد: عمرو عادل

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واصلت بورصة «ناسداك دبي» تحقيق أرقام قياسية في حجم وقيمة وعدد الإدراجات في الصكوك، ما يعد نجاحاً في التأكيد على مكانتها الإقليمية والدولية. وتعتبر البورصة أكبر مركز إدراج في العالم في مؤشر جيد على مدى جاذبية البورصة لسوق أدوات الدين إقليمياً وعالمياً.

231.72 مليار درهم قيمة الصكوك المدرجة

47.7 ملياراً قيمة الإصدارات العام الماضي

42.2 ملياراً إصدارات الصكوك في 2017

60.5 ملياراً إصدارات إندونيسيا كأكبر جهة مصدرة

12 إصداراً للصكوك من جانب الحكومة الإندونيسية

22 ملياراً إصدارات بنك دبي الإسلامي الأكبر في الإمارات بالقيمة

7 إصدارات للصكوك من دبي الإسلامي