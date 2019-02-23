هيئة مطار الشارقة تبحث عن شراكات جديدة في معرض بأفريقيا

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت هيئة مطار الشارقة بالدورة الخامسة من معرض الشحن الجوي في أفريقيا، والذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري في مدينة إيكورهوليني بجنوب أفريقيا. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أحدث الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة لشركات الطيران وللمسافرين والمتعاملين على حد سواء.

ويعتبر الحدث الذي يقام مرة كل سنتين من أهم المعارض المتخصصة في صناعة الشحن الجوي ومنصة مثالية للالتقاء بالخبراء العاملين في هذا المجال وصنّاع القرار والتنفيذيين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية والعالم، حيث شارك فيه ممثلون عن المطارات الدولية وشركات ووكلاء الشحن. كما منح الفرصة لتبادل وجهات النظر والآراء حول أحدث التوجهات والتطورات التي يشهدها قطاع الشحن الجوي في العالم.

وتعد السوق الأفريقية من الأسواق الواعدة على صعيد حركة الشحن الجوي، حيث تسعى العديد من الشركات إلى الحصول على حصة متنامية من هذا السوق الذي يشهد نمواً سنوياً عاماً بعد آخر، الأمر الذي يجعل من الضروري التواجد في هذا السوق وتعزيز الشراكات القائمة مع الشركات والمطارات، والبحث عن شركات جديدة لتعزيز نمو حركة الشحن عبر مطار الشارقة الذي بات يشكل حلقة وصل عالمية بين القارة الأفريقية والأسواق الأوروبية والعالمية.

وشكلت المشاركة في هذا المعرض فرصة لاستعراض أحدث الخدمات والابتكارات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة بشكل عام ومركز الشحن الجوي بشكل خاص، والتي تلبي متطلبات مختلف وكلاء الشحن العالميين، إضافة إلى الاطلاع على تجارب الآخرين، وتعزيز التعاون المشترك، واستعراض المشاريع التوسعية قيد التنفيذ في المطار. يذكر أن مطار الشارقة يضم خمسة مبان للشحن تبلغ مساحاتها الإجمالية 32 ألف متر مربع ويعتبر مركز الشحن الرائد في المنطقة، إضافة إلى ساحة طائرات مخصصة للشحن الجوي تتسع لست عشرة طائرة من مختلف الطرز في الوقت نفسه.