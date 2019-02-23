افتتاح «فور بوينتس باي شيراتون» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن فندق «فور بوينتس باي شيراتون الشارقة» التابع لمجموعة «ماريوت الدولية» عن افتتاحه بشكل رسمي.

يضم الفندق أكثر من 200 غرفة فندقية، ويتميز بموقعه الفريد في وسط مدينة الشارقة، مما يتيح للضيوف سهولة الوصول إلى العديد من المعالم المميزة في المدينة، ومنها شارع البنوك للأعمال التجارية، ووجهات الترفيه الرئيسية التي تحتضنها واجهة المجاز المائية.

وقال أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «ماريوت الدولية» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا للغاية افتتاح أول فندق يحمل علامة»فور بوينتس باي شيراتون«في الشارقة، والذي نثق بأنه سيساهم في تعزيز حضور مجموعة»ماريوت الدولية«في الإمارة وتنوع تجارب السياحة والضيافة، وذلك بما يتماشى مع»رؤية الشارقة السياحية 2021«.

ويقدّم الفندق لضيوفه من المسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال سلسلةً من التجارب الفاخرة التي تعكس كرم الضيافة العربية الأصيلة وأعلى مستويات الراحة والاسترخاء، وذلك بالإضافة إلى موقعه المتميز الذي يجعل منه نقطة انطلاق لاستكشاف سحر المدينة وجمالها. ويتصل فندق»فور بوينتس باي شيراتون الشارقة" مباشرة مع أحد أفخم الأبراج التجارية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز تجاري راقٍ.

وعلاوة على ذلك، يقع الفندق في نهاية كورنيش البحيرة الشهير، مما يسهّل على الزوار إمكانية الوصول إلى السوق الأزرق المركزي وسوق الذهب، ويتيح لهم خيارات واسعة من المطاعم ووجهات الأنشطة الترفيهية العائلية. كما يوفر الفندق للضيوف خدمة النقل ذهاباً وإياباً مجاناً.