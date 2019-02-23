الشارقة وعجمان تستعرضان أفضل ممارسات المسوحات الاقتصادية

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وفداً من حكومة الشارقة، ضمّ ممثلين لكل من دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وذلك بهدف ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في الدولة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الدراسات والمسوحات الاقتصادية.

ضم الوفد من جانب اقتصادية الشارقة نورة يوسف بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، وعبد الله راشد الجروان، نائب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية، وصالح محمد صالح، مشرف بحوث اقتصادية، وميرة نوفل المشوي، محلل إحصائي، فيما حضر من جانب دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة طارق الغزال، مسؤول الأعمال الميدانية للمسح الاقتصادي، وعائشة الحوسني، رئيس قسم الابتكار، وحصة الهاجري، منسق إداري، وكان في استقبالهم من اقتصادية عجمان فاطمة أحمد الشامسي، مدير قسم التخطيط والدراسات الاقتصادية، ود.هاني إبراهيم، أخصائي رئيسي، وعبير حسين، محلل إحصائي.

وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة اقتصادية عجمان في قياس مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً للنصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ 126 نقطة مقارنة بالنصف السابق الذي بلغ 108 نقاط، وتم شرح الآليات التي اتبعتها الدائرة في قياس المؤشر، مسترشدةً في ذلك بالمعايير الدولية والمتطلبات الوطنية الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبيّنت الدائرة أنها تقوم بإجراء مسح ثقة الأعمال بشكل دوري، ومن خلال منهجية محددة، تراعي التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الإسهامات الكبرى في الناتج المحلي، ويشتمل قياس ثقة الأعمال على عدة محاور، أهمها حجم المبيعات، وأسعار البيع، والأرباح، وعدد الموظفين، وحجم المخزون، ويتم من خلال المؤشر قياس توقعات الشركات وأصحاب الأعمال في الإمارة، إضافة إلى رصد التحديات والمعوقات التي تواجههم، ورفع التوصيات بشأنها وتحديد فرص التحسين، وذلك لتلبية احتياجات قطاع الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

وقد تبادل الطرفان تجاربهما في الدراسات الاقتصادية التخصصية، والآليات المتبعة في اختيار عيّنة الشركات والمنشآت الاقتصادية حسب موضوع الدراسة، وطرق التواصل وجمع البيانات والمعلومات، كما تم بحث الأساليب التي يتم من خلالها إصدار التقارير النهائية والإفادة منها في صنع القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الزائر بتجربة اقتصادية عجمان في دراسة مؤشر ثقة الأعمال، مثمناً التعاون الدائم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين.