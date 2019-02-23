«ديون لندن» تقدم مجموعة ربيع وصيف 2019

المصدر: دبي ـ البيان

تقدم مجموعة ربيع وصيف 2019 من «ديون لندن» تشكيلة من موديلات أحذية الكاجوال بألوان صارخة وأحذية رسمية أنيقة وفاخرة بجودة عالية.

ويأتي تصميم النمط المنسوج على قائمة الموديلات الأكثر طلباً ضمن مجموعة «»SS19 الجديدة، ويدخل هذا التصميم في موديلات الجزمات، وسليب أون، والأحذية الرياضية، تصاميم قابلة للتنفس وخفيفة الوزن بألوان نابضة بالحياة من الأزرق البحري، والرمادي الفاتح، والأبيض، إضافة إلى بعض التفاصيل التي تمنحها طابعاً عصريّاً مثل التصميم المشبّك بنمط النسيج.

ويضيف مصممو «ديون لندن» لمساتهم الحرفية على الأحذية الرياضية للموسم الجديد، فيضيفون سمات جديدة أو معدلة على النعل الخارجي من حيث التصميم، أو الملمس، أو اللون، وتختلف الموديلات الرياضية ما بين الكاجوال، والنعل السميك، إلى النعل المسطح. (ترينيتي، توسكان، تانزانيتي، تيرنيس). وتقدم «ديون لندن» للموسم الجديد أحذية رسمية بتفاصيل إضافية لافتة.