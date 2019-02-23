«لاكوست» تطرح ساعتها «12.12» بحلة جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعادت لاكوست النظر في ساعتها لاكوست 12.12 الكلاسيكية لتقدمها بحلة جديدة، والتشكيلة متوفرة بساعات مع عقارب ثلاثة أو كرونوغراف، وبقيت العلامة وفية لسماتها، التي اشتهرت بها واستوحت من قميص بولو لتطوير هذين الموديلين الجديدين اللذين جسدا الأناقة من خلال اعتماد خطوط رياضية وألوان الأزرق والأحمر والأخضر والأسود والأبيض التي لا تفنى.

وتسيطر الجدية والبساطة على تصاميم هذين الموديلين الجديدين بفضل مظهر مونوكروم عصري وخصائص العلبة من مادة الرزين المصهور بالنايلون (TR90). وزُين الحزام بنقوش مضلعة تتماشى مع الحرف من السيليكون، وجاءت المؤشرات والعقارب البيضاء في تباين تام مع المينا.

وتبرز تشكيلة لاكوست 12.12 بفضل التمساح الأخضر عند الساعة الثالثة وبفضل علامتين مميزتين هما قميص البولو الأنيق على نقشة مضلعة على العلبة الخلفية وعلامة لاكوست 12.12 عند نهاية الحزام، والساعة متوفرة في كافة متاجر ساعة الصفوة في الإمارات.