«أراضي دبي» تعرض أحدث مشاريعها في شهر الابتكار

المصدر: دبي - وام

تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي غداً في مقرها الرئيس معرضاً خاصاً يسلط الضوء على أحدث مشاريعها المبتكرة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة الابتكار بين الأفراد والمؤسسات في الدولة.

ويتيح المعرض، الذي يستمر حتى 28 فبراير الجاري، المجال أمام متعاملي الدائرة وموظفيها للاطلاع على هذه المنجزات المبتكرة التي تهدف إلى رفد القطاع العقاري في الإمارة بأفضل الحلول بما يضمن لهم الحصول على الخدمات بطرق سلسة ومريحة ومبتكرة.

ويتزامن المعرض مع شهر الإمارات للابتكار، الحدث الوطني الذي يحتفل بالابتكار في جميع أنحاء الدولة ويهدف إلى صقل القدرات الوطنية ونشر ثقافة الابتكار في الإمارات إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات ابتكارية وتشجيعهم على إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية على مستوى الدولة.

وأوضح سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه سيتم التركيز خلال هذا الأسبوع على عدد من المشاريع تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» ودعم الطموحات الوطنية القائمة على حفز الابتكارات والشروع بالأبحاث من أجل تطوير العلوم والتكنولوجيا كركائز أساسية تساعدنا على اقتصاد معرفي قادر على خوض المنافسة العالية بجدارة والارتقاء بخدماتنا، لافتاً إلى أن من شأن هذا النهج أن يستقطب رواد الأعمال إلى دولة الإمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة والتشجيع على ترسيخ علاقات الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.