«ويبر شاندويك» تنال جائزة أفضل وكالة علاقات عامة واستشارات في 2019

المصدر: دبي- البيان

فازت وكالة «ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الشركة العاملة في مجال العلاقات العامة في المنطقة، بجائزة «أفضل وكالة علاقات عامة واستشارات للعام 2019» عن فئة الشركات الكبيرة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جمعية مستشاري العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصدت ويبر شاندويك 5 جوائز توزعت على شبكة مكاتبها الإقليمية في المنطقة، وكان أبرزها جائزة «أفضل حملة علاقات عامة: فئة الحملات الموجهة للمستهلكين»، في حين حصل المدير العام للوكالة في دولة الإمارات، غالب زيدان، على جائزة «أفضل قيادي في مجال العلاقات العامة». كما نال أعضاء فريق «عملها الآخرون» جوائز تقديرية ضمن فئة الحملات الإعلامية المؤثرة: «تغيير قواعد اللعبة» وفئة «النجم الصاعد للعام» والتي حصدتها ندى البرشومي.