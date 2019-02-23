«رادو» تبتكر ساعة «ترو ثين لاين جيم»

المصدر: دبي ـ البيان

ابتكرت المصممة الإسبانية إنما بيرموديز المشهورة بذوقها الأوروبي، وإيجابيتها الطبيعية، وفضولها تجاه الأشياء الجديدة عندما يتعلق الأمر بالتصميم، أول ساعة من تصميمها في تعاون مع شركة رادو.

وانطلاقاً من الاستوديو الخاص بها في فالنسيا، إسبانيا، والذي أسسته في عام 2007، ابتكرت إنما ساعة ترو ثين لاين جيم. وقامت باستخدام الخامات التي تشتهر بها رادو لابتكار تحفة تصميمية في عالم المجوهرات الكلاسيكية، بحيث تبدو عصرية جداً ودائمة الجمال في نفس الوقت.

وتجمع الساعة بين الكريستال الصفيري متعدد الأوجه ــ وهو تقنية خامات تستخدمها رادو منذ عام 1962 ــ ويتم قطعه ليبدو كقطعة ألماس كبيرة وميناء الساعة رائع القسمات الذي يذكرنا بالتحف المتنوعة التي أبدعتها إنما من البورسلين، كما تتلاعب الساعة بامتصاص الضوء بشكل فريد، وتعمل على انعكاسه وانكساره لعمل انعكاسات بصرية متداخلة في أعماق أرقى ساعة ابتكرتها الماركة، حيث لا يتجاوز سمك قالبها 5 مليمترات. ويتم تعزيز عمق الساعة وبريقها من خلال تطعيمها باثنتي عشرة قطعة من الألماس على الحواف الخارجية للميناء وكذلك التفاصيل المصممة بلون الذهب التي تلفت النظر إلى الساعة وتضفي المزيد من الدفئ على المنظر الخزفي الثلجي للساعة.

وتتوفر الساعة المصنوعة من السيراميك فائق التقنية النقي أبيض اللون مع الكريستال الصفيري متعدد الأوجه والمؤشرات الماسية بإصدار محدود من 1,001 قطعة، وكل منها عليه نقش خاص على ظهر جسم الساعة.