«اللولو» تفتتح مهرجان مأكولات «ألذ ما في مصر»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت اللولو هايبرماركت، أكبر سلسلة متاجر هايبرماركت في الشرق الأوسط، مهرجان المأكولات المصرية السنوي تحت عنوان «ألذ ما في مصر» بجميع متاجرها في الإمارات. ويقدم المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى 25 فبراير، عروضاً متنوعة لمختلف المنتجات. وخلال المهرجان، ستقوم متاجر اللولو بالاشتراك مع مصر للطيران، بتوزيع 10 تذاكر طيران إلى القاهرة عن طريق السحب العشوائي، حيث يمكن للعملاء الحصول على قسيمة دخول السحب مقابل كل 50 درهماً من المشتريات.

افتتح المهرجان شريف البديوي، سفير مصر في الإمارات في لولو هايبرماركت مشرف مول أبوظبي، بحضور المدير الإقليمي لمجموعة اللولو هايبرماركت في أبوظبي أبو بكر تي. بيه.، والمدير الإقليمي أجاي كومار، والمدير التجاري محمد شاجي، ومدير العمليات كيفن كننغهام، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في مجموعة اللولو وكبار الشخصيات.

وقال المدير الإقليمي في لولو هايبرماركت أبوظبي: مهرجان «ألذ ما في مصر» هو حدث خاص يقدم أفضل الأطباق والمأكولات والمنتجات التقليدية عالية الجودة، والتي تحظى بشعبية كبيرة. وساعدتنا مكاتب التوريد ووحدات التجهيز التابعة لنا في مصر في ضمان استمرارية الإمدادات بأكثر الأسعار تنافسية على مدار العام.

وقال السفير المصري: سعداء للغاية بعرض مجموعة كبيرة من المأكولات والمنتجات التي استوردتها اللولو خصيصاً من أجل هذا المهرجان، ونحن على ثقة من أن هذه المنتجات ستكون محل تقدير كبيراً ليس فقط من قبل المواطنين المصريين، ولكن أيضاً للمواطنين ومختلف الجنسيات المقيمة في الإمارات.