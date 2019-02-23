عشرات المتطوعين يساهمون في نجاح «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

شارك عشرات المتطوعين على مدار الأسبوع الماضي في فعاليات مؤتمر معرضي الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس 2019»، وشمل فريق المتطوعين عدداً كبيراً من المواطنين والموظفين والطلاب يتمتعون بالكفاءات والمهارات والخبرات وحسن الاستقبال، وساهموا بقوة في نجاح الفعاليات.

وتم اختيار المتطوعين بعناية شديدة، وبعد مقابلات شخصية مع المتطوعين ركزت على المهارات الفردية والسمات الشخصية، التي يجب أن يتمتع بها المتطوع.

«البيان» التقت عدداً من المتطوعين خلال فعاليات مؤتمر معرضي الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس 2019». وأكد المتطوعون عزمهم على العمل لتعزيز اسم دولة الإمارات عالمياً، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الأعمال التنظيمية للقمة العالمية للحكومات، ما يمكنهم من المساهمة في دعم مسيرة التنمية.

مهارات جديدة

وقالت مريم راشد المحرزي موظفة في إحدى الجهات الحكومية: التحقت بالأعمال التطوعية من ضمنها برنامج تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات، واستفدت من الفكرة لتطوير وتعلم مهارات جديدة وكذلك استغلال أوقات الفراغ، والتخلص من الروتين، وساعدني كذلك على تطوير مهارات الاتصال مع الجمهور، والتواصل والتفاعل مع مختلف المستويات المشاركة في الفعاليات.

وأضافت أن التطوع ساهم في زيادة الثقة لديها وساعدها على التخطيط الجيد وإدارة الوقت. وأكدت أنها فخورة بالمشاركة في مؤتمر آيديكس. وقالت: أنصح الشباب والشابات أن يتجهوا إلى العمل التطوعي والمساهمة في خدمة دولتنا الحبيبة.

الفريق الواحد

وقال هزاع محمد البلوشي متطوع ضمن برنامج تكاتف التطوعي التابع لمؤسسة الإمارات للشباب: هناك العديد من الأعمال التي نقوم بها، مثل استقبال الضيوف وإرشادهم إلى القاعات خلال المؤتمر وغيرها الكثير. وأوضح أن المتطوعين يعملون بروح الفريق الواحد ويتم تنفيذ جميع الأعمال التي يتم تكليفنا بها.