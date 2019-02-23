مجمع «توازن» الصناعي يطبق استراتيجية جديدة للسلامة

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي مذكرة تفاهم وتعاون مع مجمع «توازن» الصناعي بشأن الوقاية والسلامة من الحريق والتخطيط لحالات الطوارئ والاستجابة للحوادث بمباني ومنشآت المجمع.

وقّع المذكرة العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، والمهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع «توازن» الصناعي، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي اختتم أول من أمس.

وأوضح الكتبي أن المذكرة تهدف إلى دعم تطبيق استراتيجية السلامة العامة والوقاية من الحرائق في مبنى مجمع توازن الصناعي وزيادة الاستعداد في حالات الطوارئ والاستجابة للحوادث وتعزيز سلامة وعمل نُظم السلامة والحماية من الحريق والإطفاء والإنذار واختبارها وفق المعايير المعتمدة.

من جانبه، أكد المهندس النهدي حرص «مجمع توازن الصناعي» على احتفاظها بفريق للدفاع المدني للاستجابة السريعة للطوارئ في الموقع كخط دفاع أول كون المجمع منطقة صناعية استراتيجية متكاملة تضم عدداً كبيراً من المرافق والخدمات والبنية التحتية المتطورة التي تخدم القطاع الصناعي العسكري والأمني. وكان مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» قد أطلق خلال فعاليات المعرض مركز البري للمحاكاة وأبحاث العمليات الأول من نوعه في المنطقة.

وأكد ماجد الشامسي مدير أول استشارات العمليات في مجلس التوازن الاقتصادي أن جناح المجلس اشتمل على نموذج للمركز الوليد، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة له، حيث يعطي المركز رؤية شاملة عن واقع الصناعة والمعدات الدفاعية المتواجدة في الدولة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المستقبل.