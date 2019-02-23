الإمارات تقود مستقبل صناعة المعارض الدفاعية عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد مشاركون دوليون في معرضي «آيدكس ونافدكس 2019» بتنظيم الإمارات المبهر لأحد أهم معارض الدفاع والأمن على مستوى العالم، مما يؤكد قدرتها على قيادة مستقبل صناعة المعارض الدفاعية على مستوى العالم، وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى لما قدمته من خبرات وتقنيات حديثة لفتت انتباه المشاركين والزوار من حيث منصات العرض المبتكرة، وانسيابية الحركة والعروض الحية الفريدة المصاحبة لهذا الحدث العالمي التي كانت محط أنظار العالم أجمع.

وقال المشاركون في استطلاع لوكالة أنباء الإمارات «وام» حول تنظيم معرضي «آيدكس ونافدكس 2019»، إن تنوع الأفكار التنظيمية المبتكرة والتكنولوجيا كانت حاضرة بقوة في الدورة الحالية للمعرضين، والتي انعكست بشكل مباشر على سعادة المشاركين والزوار، وتوفير كافة متطلبات إنجاح هذا الحدث العالمي الرائد.

فرص جديدة

وقال دافور سابولي مدير عام شركة «اب رافا» الكرواتية، إن التنظيم الفريد لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2019» وفر فرصاً جديدة للشركات العاملة في قطاع التصنيع الدفاعي والتوريد والمؤسسات الصناعية الناشئة بالالتقاء بكبريات الشركات الدفاعية على مستوى العالم، بالإضافة إلى توفير منصة عالمية لعقد الصفقات والاطلاع على أحدث التجارب في الصناعات العسكرية المتطورة، مشيرا إلى أنه شاهد 5 أيام من الانبهار من حيث التنظيم وسهولة التنقل والأسلوب الحضاري الذي لمسه في تعاملاته اليومية من الشباب الإماراتي القائمين على تنظيم هذا الحدث العالمي.

وعبر أوسكار أونيمي، مدير أول مبيعات شركة «ايم بوينت» السويدية عن إعجابه بالعروض العسكرية الحية المصاحبة لمعرض «آيدكس 2019» التي أبهرت الزوار والمشاركين، بالإضافة إلى التنظيم المتميز والحضور الكبير لهذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أنه تمكن من الاطلاع على أحدث الخبرات في مجال الدفاع والأمن وعقد الشركات الاستراتيجية مع الشركاء حول العالم، مؤكداً مشاركتهم في الدورة المقبلة من المعرضين 2021.

7 شركات

من جانبها، قالت دومينيكا زالوبيلوفا، مديرة المشاريع في جناح دولة سلوفاكيا، إن مشاركتهم في معرض «آيدكس 2019» تضمنت 7 شركات متخصصة في المعدات العسكرية، مشيرة إلى أن جناح الشركة شهد زيارات كثيفة من المهتمين وعقد العديد من الشركات والصفقات، مما يؤكد نجاح هذا الحدث العالمي، بالإضافة إلى براعة التنظيم والعروض العسكرية المصاحبة التي كانت محط أنظار العالم.

من جانبه، قال وانغ دونغ هوا، نائب مدير إدارة المنتجات في شركة «كاتيك» الصينية، إن ما يميز دورة «آيدكس 2019» هو تنوع الأفكار الإبداعية واستخدام التقنيات الحديثة في منصات العرض التي لاقت إعجاب الزوار لما تتمتع به من تنوع وتطور ملحوظ، بالإضافة إلى تنوع عدد العارضين وزيادة عدد الزوار بشكل ملحوظ.

وقال ريمي نيزت، مهندس أول في شركة «باتس» البلجيكية، إن مشاركتهم في معرض «آيدكس 2019» استهدفت إقامة الشركات العالمية وبحث فرص التعاون المثمر، والتي كللت بالنجاح الباهر، نظراً للتنظيم المتميز وارتفاع عدد الزوار من مختلف دول العالم وارتفاع قيمة الصفقات.

سمعة عالمية

من جانبه، أكد بول هاري، مدير خط الإنتاج في مقر شركة «ثالاس» في أستراليا، حرص شركته على المشاركة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» بشكل مستمر لما يتمتع به من سمعة عالمية مرموقة، معبراً عن انبهاره بحسن التنظيم وسهولة التنقل والحركة، والذي ساهم في التواصل مع العارضين والعملاء والزائرين للمعرض بشكل فعال، قائلاً إن شركته تتطلع للمشاركة في الدورة المقبلة من هذا الحدث العالمي الذي أصبح محط أنظار العالم أجمع.

يذكر أن الدورة الحالية للمعرضين تزامنت مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمعرض «آيدكس»، حيث شهدت إقبالاً محلياً ودولياً من قبل الشركات العارضة والزوار مقارنة بالدورة السابقة، فيما تجاوزت الحجوزات للدورة المقبلة عام 2021 نسبة الـ 70%، إذ تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى.