جمارك دبي تضع آلية لربط خطتها بمبادئ دبي الثمانية

المصدر: دبي - البيان

كشفت «جمارك دبي» عن وضع آلية لتنفيذ ربط الخطة الاستراتيجية ومبادرات الدائرة بالمبادئ الثمانية للحُكم والحكومة في إمارة دبي، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية في دبي أن يلتزم بها، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموّه أول منصب له في خدمة الوطن.

فريق عمل

وكان أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وجّه فور الإعلان عن المبادئ الثمانية لدبي، بتشكيل فريق عمل بإشراف إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي لإنجاز ربط مؤشرات ومبادرات جمارك دبي بالمبادئ الثمانية، مؤكداً التزام دائرة جمارك دبي بتوجيهات القيادة لترسيخ ريادة دبي العالمية في كل المجالات ودعم موقعها عاصمةً للاقتصاد، والمدينة الأسعد والأذكى عالمياً، حيث كانت جمارك دبي أول دائرة تنجز التحول الإلكتروني في إمارة دبي عام 2013، كما سجلت الدائرة نسبة استثنائية في سعادة المتعاملين بواقع 97.5 % وفق مؤشر دبي الذكية 2018.

وأشار إلى أن جمارك دبي تدعم تحقيق المبادئ الثمانية من خلال طبيعة عملها وخططها الديناميكية، حيث تحرص الدائرة على تحسين حياة الناس بتحسين الاقتصاد عبر تسهيل الإجراءات الجمركية على التجار والمستثمرين بما يدعم من تجارة دبي الخارجية غير النفطية التي حققت نحو 965.3 مليار درهم، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بالرغم من التقلبات التجارية التي يشهدها العالم.

معاملات

وأضاف أن عدد المعاملات الجمركية قفز بنسبة 7 % إلى 9.6 ملايين معاملة في 2018، مقارنة مع 9 ملايين معاملة جمركية في 2017، وأنجزت الدائرة كذلك نحو 2659 ضبطية جمركية عبر كل مراكزها الجمركية، كل هذا لم يكن ليتحقق إلا من خلال استراتيجية طموحة تبنتها الدائرة 2016 - 2021 والتي تهدف إلى استقطاب الموهوبين والمبتكرين، حيث تم تسمية إدارة الابتكار في الخدمات، ومركز الابتكار في إدارة الاستراتيجية والتميز، كما تم توجيه الإدارات المعنية باستحداث قطاع جديد يرتبط بالعمل الجمركي بين فترة وأخرى لضمان استمرارية تفوقنا ودعم ريادة دبي.

وتعمل الدائرة حالياً على مشروع ضخم للتجارة الرقمية سيعزز من إيرادات الدائرة ويضمن أسبقية إمارة دبي في تفوقها على مدن العالم بعشر سنوات، إلى ذلك وضعنا أسس برنامج «ولاء دبي»، الذي ينسجم مع أهداف المرحلة الثانية من مبادرة دبي 10X.

أهداف

من جانبه، قال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن الإدارة وفق توجيهات مدير جمارك دبي وضعت آليات عمل تشمل كل أهداف ومبادرات الدائرة لربطها بالمبادئ الثمانية بالتعاون مع الإدارات المختلفة، لتكون أولوية في المرحلة الحالية والمستقبلية تنفيذاً لدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار إلى أن جمارك دبي تحرص على أن تكون في صدارة الدوائر التي تلبي توجيهات القيادة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على دور الدائرة الرائد في تحقيق رؤية القيادة ومبادراتها الاستراتيجية، وهو ما يترجم من خلال الإنجازات التي تحققها الدائرة كل عام، ومنها الفوز بجائزة الجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020 في الدورة 21 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2018، حيث تلبي الدائرة رؤية دبي في استضافة نوعية لإكسبو 2020، كما بلغ عدد جوائز الابتكار التي حصلت عليها جمارك دبي العام الماضي 18 جائزة.