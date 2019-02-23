100 ألف ميل سكاي واردز للمتعاملين الجدد ببطاقات «سيغنتشر» و«إنفينيت»

المصدر: دبي- البيان

يقدّم «الإمارات الإسلامي» 100 ألف ميل سكاي واردز ترحيبية للمتعاملين الجدد، الذين يحصلون على بطاقات «سكاي واردز سيغنتشر» و«سكاي واردز إنفينيت» الائتمانية، وذلك في إطار حملة ترويجية تستمر حتى 28 فبراير.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يعد الإنفاق على السفر من أعلى فئات الإنفاق باستخدام البطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا تأتي الشهرة الواسعة التي اكتسبتها بطاقاتنا الائتمانية سكاي واردز بفضل ما تقدمه من قيمة ومكافآت مجزية للمتعاملين. ومن هذا المنطلق، نهدف من خلال حملتنا الجديدة إلى مواصلة تعزيز حصتنا في السوق وتوسيع قائمة المزايا الجذابة، التي توفرها بطاقاتنا للمتعاملين».