التوعية بمزايا علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

نظم مركز أخلاقيات الأعمال، التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقر الغرفة، ورشة عمل توعوية للشركات الراغبة بالحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك لتعريفهم بآلية العلامة وطريقة التقديم وتقييم الأداء، وذلك في إطار جهود المركز لنشر الوعي حول العلامة، وأهميتها في ترسيخ ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة بين شركات القطاع الخاص.

وساهمت الورشة بتعريف المشاركين من الشركات والمؤسسات في الإمارة بالنسخة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والمعايير التي يجب على الشركات الأخذ بها للتأهل للحصول على العلامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النظام المعياري الجديد، لاحتساب نقاط التقييم للعلامة.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، أهمية الورشة ومساهمتها بتعريف المشاركين من الشركات والمؤسسات بكل ما يحتاجونه في عملية التقديم للحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، مؤكداً أن هذه العلامة تساعد الشركات والمؤسسات على تقييم ومراجعة استراتيجيتها ونشاطها المجتمعي، ما سيسهم بتعزيز سمعتها في سوق العمل كمؤسسة مسؤولة ومستدامة.

وأطلقت الغرفة العام الماضي، علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بنسختها المتقدمة، حيث تركز بحلتها المحدثة على أربعة مجالات رئيسة، وهي مكان العمل والسوق والبيئة والمجتمع المحلي، وأجريت عدة تحسينات على العلامة، لتشمل نظاماً معيارياً جديداً لاحتساب نقاط التقييم، وعوامل مطورة لتقييم قوة سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية، ومعايير جديدة للتقييم، بالإضافة إلى نظام إلكتروني جديد لتقديم الطلبات والتقييم. وتعكس الفئة الجديدة للعلامة، تحولها من كونها ممارسة إدارية إلى أداة إدارية استراتيجية، تمكن الشركات من اتخاذ قرارات جيدة ومدروسة.

وباب التقدم بطلب الحصول على النسخة الأولى من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لعام 2019 مفتوح أمام جميع الشركات والمؤسسات، بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو قطاعها أو تخصصاتها، حيث يمكن للشركات التقدم للعلامة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة. ويغلق باب التقديم في 30 أبريل 2019.