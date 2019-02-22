«دو» تستعرض أحدث حلول المدينة الذكية في مؤتمر «إنترنت الأشياء»

المصدر: دبي- البيان

استعرضت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، الدور الذي تلعبه حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية إنترنت الأشياء في تطوير مفهوم المدن الذكية في الإمارات. جاء ذلك خلال مشاركتها بصفة «الشريك الرسمي للمدينة الذكية» في النسخة السادسة من مؤتمر «إنترنت الأشياء الشرق الأوسط 2019» في فندق أرماني في دبي.

وعقدت دو على هامش فعاليات المؤتمر جلسة حوارية مخصصة لكبار العملاء مع شريكها في إدارة الطاقة الذكية «إن إكس إن»، حيث ركزت الجلسة على مناقشة آفاق ومستقبل منصات الطاقة الذكية. وسلّط المشاركون في الجلسة الضوء على التحديات الرئيسية المتعلقة بإدارة الطاقة والإيجابيات التي تقدمها الحلول الذكية إلى جانب الدور الذي تلعبه التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز التقدم في هذا المجال.

وقال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في دو: «انطلاقاً من موقعنا شركة رائدة في مجال خدمات الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، نحرص في دو على لعب دور محوري في رسم معالم مدن المستقبل الذكية في دولة الإمارات.

وتماشياً مع أهدافنا في هذا الإطار، سنواصل العمل على تطوير واستقدام أحدث التقنيات لتعزيز البنية التحتية الذكية لدولة الإمارات، بما يضمن لنا تحقيق رؤية المستقبل المستدام الذي يرتكز على الحلول والتطبيقات الذكية. وتعتبر تقنية إنترنت الأشياء واحدة من أهم التقنيات التي يقوم عليها مفهوم المدينة الذكية، لما لها من دور في تعزيز جودة الخدمات المقدمة وبالتالي تعزيز سعادة ورضا السكان».