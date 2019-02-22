مسجد الشيخ زايد خامس أفضل معلم سياحي في العالم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

احتل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي المركز الخامس عالمياً بين أفضل المعالم السياحية جذباً للسائحين، حسب تصنيف شبكة ستاشر العالمية لتخزين ونقل الأمتعة، الذي اعتمد على بيانات من موقع تريب ادفايزر السياحي العالمي والبحث في محرك غوغل.

حصل مسجد الشيخ زايد على تقدير 7.78 نقاط من أصل 10 نقاط، بينما حصل ميدان «بلازا دي سبانا» في إسبانيا، صاحب المركز الأول على 8.13 نقاط، وتلاه حديقة «ماترهورن» في سويسرا بتقدير بلغ 8.08 نقاط، ثم حديقة «بوي دو فو» في فرنسا (7.99 نقاط)، ثم مسجد قرطبة في إسبانيا، من الأول إلى الرابع على الترتيب.

والجانب الآخر من المؤشر، كان نصف المعالم السياحية العشرة الأخيرة تقع في آسيا، ومنها ديزني لاند هونغ كونغ وسور الصين العظيم وحديقة أوشين، التي تدخل إلى المؤشر للمرة الأولى.

ورغم ذلك فإن ثلث المعالم السياحية الجذابة عالمياً في ذيل القائمة تقع في الصين. وقال جاكوب ويدربورن داي مؤسس شبكة ستاشر، إن تصنيف المعالم السياحية في المراكز العشرة الأولى تركّز على البعد التاريخي والجوانب الطبيعية والمعروضات الثقافية التي تشكل عوامل جذب سياحية.