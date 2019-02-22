نمو متسارع ونظرة إيجابية لاقتصاد الإمارات 2019

المصدر: دبي- وائل الخطيب

توقع تقرير حديث نشرته مجموعة «إكسفورد إيكونوميكس»، أن يتسارع النمو في الإمارات في عام 2019، وأن تتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد، مدعومة بارتفاع إنتاج النفط، وموقف مالي قوي على المستويين الاتحادي والمحلي، علاوة على تدفق الاستثمار المتواصل، استباقاً لمعرض إكسبو دبي 2020، وخطط تحفيزية أخرى متعددة.

وقال التقرير: رغم قرارات أوبك تقليص حجم الفائض النفطي، إلا أنه من المتوقع أن تزيد أبوظبي الإنتاج إلى 3.07 ملايين برميل يومياً في 2019، أي أعلى بـ 2.3 ٪ من عام 2018. كما يتوقع أن يُبلي القطاع غير النفطي بلاء حسناً بدعم من الميزانية الاتحادية التوسعية، وحزمة التحفيز بقيمة 13.6 مليار دولار، التي أقرت في منتصف عام 2018، وتمتد لثلاث سنوات، والهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وخلق فرص العمل، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى وجه العموم، فإن تقديرات النمو في أبوظبي كانت بين 1.5- 2 %.

وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن تحافظ دبي على مستويات عالية من الإنفاق في عام 2019، ومواصلة استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو 2020. كما أعلنت عدداً من المبادرات لدعم النمو، بما في ذلك خفضها بعض الضرائب والرسوم والتدابير للحد عموماً من تكاليف ممارسة الأعمال للصناعات الرئيسة.

وأضاف التقرير: هذا كله يقترن بانتعاش سياحي، كما يتجلى من أحدث أرقام حركة الركاب في المطار، ومعدلات إشغال الفنادق. وتتوقع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7 ٪ في عام 2019، ارتفاعاً من 2.9 ٪ في عام 2018.