«دو» تبحث مع عجمان إنشاء مدينة ذكية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» «دو» إن الشركة تجري حالياً مشاورات مع حكومة عجمان لإقامة مدينة ذكية تعمل بتقنيات «إنترنت الأشياء» على غرار مشروع «المدينة الذكية» الذي تقيمه بالتعاون مع «سلطة واحة دبي للسيليكون».

وأوضح ابن دلموك، في تصريحات على هامش مؤتمر إنترنت الأشياء، أن الشركة تسعى لتوظيف تقنيات «إنترنت الأشياء» بهدف تعزيز وجودة الأعمال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أبرزها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي و«سلطة واحة دبي للسيليكون» وغيرها من المشاريع.

وأضاف أن «دو» لا يقتصر عملها في مشاريع «المدن الذكية» المعتمدة على تقنيات «إنترنت الأشياء» في دبي فقط وإنما تمتد إلى كافة مدن الدولة، فيما توفر المدن الذكية بيئة أكثر استدامة في العديد من القطاعات أبرزها توفير الطاقة والمياه، فضلاً عن الإمكانات التقنية فيما يتعلق بالبيانات التي تنتجها جميع الأشياء الموصولة بشبكة الإنترنت والتي تساعد الحكومة والشركات الخاصة على اتخاذ القرارات الصحيحة عبر بيانات آنية حديثة.