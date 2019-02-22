توقع اندماجات بسوق التأمين الصحي في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

توقعت وكالة فيتش العامية للتصنيفات، أن تحدث اندماجات بين شركات التأمين في سوق التأمين الصحي في الإمارات والسعودية، مضيفة أن السوق مكتظة بالشركات، حتى أن بعضها لن يستطيع الاستمرار. وأضافت فيتش، إن سوقي التأمين الصحي في الإمارات والسعودية بها شركات تستحوذ على الحد الأدنى من السوق، وقد يكون الاندماج بين بعضها أمراً مفيداً وإيجابياً من أجل تنحية الشركات الصغيرة الضعيفة، وتخفيف حدة المنافسة على البقية منها.

يجذب التأمين الصحي الإجباري المطبق في الإمارات منذ عام 2005 شركات التأمين، وأكبر تلك الشركات هي ضمان، التي بلغ نصيبها في السوق 32% عام 2017. وبعد الشركات الكبرى صاحبة أكبر نصيب، يعتبر السوق مفتتاً، حسب تقرير فيتش بعنوان «سوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط» الصادر أمس. وهناك أكثر من 50 شركة توفر خدمات التأمين الصحي في الإمارات. وأدى تدفق الشركات على السوق الإماراتية إلى منافسة شرسة في الأسعار وتراجع في الربحية. وتوقعت الوكالة العالمية ارتفاع الضغوط على شركات التأمين مع ارتفاع تكلفة العلاج.