«أمريكا أونلاين»: «الإمارات» من أفضل الشركات عالمياً

قال موقع «أمريكا أونلاين»، إن شركة طيران الإمارات، التي تأسست في عام 1985، ظلت في تصاعد مستمر إلى أن أصبحت واحدة من أفضل خطوط الطيران في العالم لكل من الدرجة الأولى والدرجة السياحية. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن طيران الإمارات، التي تطير إلى أكثر من 156 وجهة في 86 دولة مختلفة في العالم، حافظت على مكانتها كإحدى أفضل شركات الطيران في العالم.

وأشار الموقع إلى برنامج تدريب الطاقم الجوي في الشركة، ونقل عن أحد المسؤولين عن تطبيق البرنامج أنهم يتلقون آلاف الطلبات سنوياً للعمل في طواقم الشركة الجوية، وأن عملية الانتقاء والاختيار شديدة الدقة، وينجح في الاختبارات عدد قليل من المتقدمين ليصلوا إلى مرحلة التوظيف.

وأضاف المسؤول، إن من يطير على متن طائرات طيران الإمارات يلاحظ كرم الضيافة وجودة تدريب الطواقم، مشيراً إلى أن الشركة فخورة ببرنامج تدريب العاملين فيها.

Ⅶ دبي- أشرف رفيق