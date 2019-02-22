«سياحة أبوظبي» تبحث وضع معايير موحدة لتراخيص المرشدين السياحيين في الدولة

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

كشف علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عن أن الدائرة تبحث حالياً وضع معايير موحدة لتراخيص المرشدين السياحيين على مستوى الدولة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش تكريم 28 مرشداً سياحياً، بمناسبة اليوم العالمي للإرشاد السياحي، إن الهدف من وضع المعايير هو أن تكون موحدة في جميع إمارات الدولة في خطوة تستهدف زيادة عدد المواطنين في هذا المجال.

ولفت إلى أن المعايير ستسمح كذلك للمرشدين السياحيين القيام بجولات سياحية في مختلف إمارات الدولة دون التقيد بإمارة واحدة كما يحدث الآن، مشيراً إلى أن الهيئة عملت كثيراً على تأهيل وتدريب المواطنين في مجال الإرشاد السياحي من خلال بعض البرامج أبرزها برنامج «تجارب إماراتية».

برامج

وأوضح أن برامج الهيئة استقطبت أكثر من 140 مواطناً للعمل مرشدين سياحيين في الإمارة من بين نحو 950 مرشداً سياحياً يعملون في أبوظبي.

وذكر أن الدائرة ستطلق قريباً منصة إلكترونية تشمل برامج تدريبية للمرشدين السياحين ودورات متخصصة.

وقال المرشد السياحي الإماراتي مروان العامري، إنه اختار مهنة الإرشاد السياحي لإبراز العادات والتقاليد الإماراتية العريقة، مشيراً إلى حصوله على ترخيص العمل في أبريل الماضي بعد نجاحه في برنامج تدريبي أعدته دائرة السياحة بأبوظبي، مشيراً إلى أن غالبية جوالاته السياحية تتركز في متحف اللوفر ومسجد الشيخ زايد والقرية التراثية.

وقالت المرشدة السياحية خولة آل على، إن عملها كونها مرشدة سياحية يسمح لها بتقديم مزيد من المعلومات والانطباعات الصحية عن دولة الإمارات وتاريخها وثقافتها وحضارتها، فيما قالت المرشدة السياحية لطيفة النعيمي: إنها تعمل من خلال برنامج تجارب إماراتية كونها مرشدة في العين، وتطمح إلى أن تنشئ منظمة صغيرة لتقديم كافة الخدمات للسائحين.