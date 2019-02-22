تعزيز التعاون والشراكة بين دائرة الأراضي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

قام القاضي زكي بن عزمي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، بزيارة على رأس وفد إلى دائرة الأراضي والأملاك، حيث كان باستقبالهم سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتم إطلاع الوفد على سير العمل في الدائرة، وأفضل الممارسات التي وصلت بدبي إلى المركز السابع عالمياً في سهولة وسرعة التسجيل العقاري، وعلى الخطى والإجراءات المتبعة للوصول إلى الرقم 1. وضم الوفد، القاضي عمر جمعة المهيري، والقاضي علي شامس المدحاني، والقاضي شملان الصوالحي، وأحمد الكمالي.

وأكد سلطان بن مجرن، أهمية هذا النوع من اللقاءات، التي تسهم في توطيد علاقات التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات والهيئات في إمارة دبي في قطاعي العام والخاص. وأضاف: يسعدنا استقبال وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بيننا، بهدف الارتقاء في ممارسات العمل، وبحث واستكشاف آفاق التعاون، وتوفير بيئة استثمارية جذابة وشفافة لجميع الأطراف، بما في ذلك المستثمرون من داخل الإمارة وخارجها.

وقال القاضي زكي بن عزمي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تتمتع بها دائرة الأراضي والأملاك في مجال التقنيات والخدمات المتقدمة. ويسعدنا مشاركة معرفتنا معهم، وسنسعى جاهدين لتطوير علاقات الشراكة والتعاون، بما يعود بالنفع والفائدة على الطرفين، حتى نسهم سوياً في دعم مجتمعنا على أفضل وجه ممكن».

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، تمتلك خبرة طويلة، تزيد على 10 سنوات، وتقوم بتطبيق نظام قضائي تجاري دولي، ناطق باللغة الإنجليزية، إضافة إلى القانون العام.