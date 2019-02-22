سوالف للعطور توسّع تشكيلة منتجاتها في 2019

المصدر: دبي- البيان

تعمل سوالف، علامة العطور المحلية الجديدة التي تقدم تشكيلة من المنتجات المتميزة تشمل العطور والزيوت العطرية المركزة والبخور والعود المعطر وأطقم الهدايا، على توسيع تشكيلة منتجاتها خلال العام 2019 لمواكبة أذواق وتطلعات محبي التميز في الإمارات.

وتمّ إطلاق العلامة التجارية في أسواق الإمارات في ديسمبر 2017، وتمتلك حالياً 6 متاجر في مختلف أنحاء الدولة. وأطلقت العلامة مؤخراً عطرين للرجل والمرأة هما ميموريز ولمسة عود. وقال إبراهيم المصطفى، المدير العام لشركة سوالف للعطور: سوالف للعطور علامة أصيلة جذورها مترسخة في التقاليد العربية، وتعتبر منتجاتنا ملائمة للأفراد الباحثين عن عطور بنفحات عطرية استثنائية. وبعد النجاح الكبير خلال 2018، نتطلع إلى توسيع محفظة منتجاتنا خلال 2019.

وتشمل العطور الأخرى سوالف العود المعطر الملكي، ومعطر المهرة. وتتوفر عطور سوالف في دبي مول ومردف سيتي سنتر ومتاجر السلام في مركز وافي ب دبي ومتاجر السلام ومول العين في العين وبوابة الشرق مول ودلما مول بأبوظبي.