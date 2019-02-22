«دبي للصادرات» تعقد 450 لقاءً مع المصدّرين والمشترين في «جلفود»

المصدر: دبي - البيان

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ما يزيد على 450 لقاءً مع المصدرين المحليين، وكبار المشترين الدوليين على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2019»، كما استقبلت 9 وفود دولية عبر جناحها في المعرض، وتتماشى هذه المساعي مع بقية الجهود التي تبذلها المؤسسة في سبيل تطوير قطاع التصدير بإمارة دبي، وبالأخص قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية.

ورعت المؤسسة بمنتدى الغذاء الهندي بحضور 45 مستورد من الجالية الهندية، وما لا يقل عن 10 مصدرين إماراتيين ما يزيد على 100 لقاء ثنائي. كما استضافت ما يزيد على 300 من المشتريين العالمين من مختلف البلدان، وأبرزها: الهند، ومصر، السعودية، روسيا، وهونغ كونغ، والبرازيل، وذلك ضمن أجندة فعاليات نادي نخبة المشترين. وقامت المؤسسة بعقد لقاءات مع وفود من: بلاروسيا، وكوستاريكا، والبرازيل، وتشيلي، والسعودية، سنغافورة، والفليبين، وفرنسا، والهند.

وقال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «يعتبر معرض جلفود 2019 منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة والاستفادة من خبرات آلاف الشركات المختصة بقطاع الأغذية، وتأكيداً على دور المؤسسة في دعم المصدرين المحليين وتلبية احتياجاتهم في قطاع الأغذية، تأتي مشاركتنا في نسخة عام 2019 حافلة بالفعاليات المصاحبة، حيث قمنا باستضافة ما يزيد على 300 من المشترين العالميين على امتداد أيام المعرض ضمن فعاليات صالة نخبة المشترين. بالإضافة إلى استقبال وفد عالي المستوى من هيئة الغذاء والدواء بالسعودية».

وأضاف: «عقدت المؤسسة سلسلة من اللقاءات لمناقشة سبل التعاون المشترك، وعلى رأسها الاجتماع مع هيئة الدواء والغذاء السعودية، وجرى التحاور مع ممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بدعم هذا القطاع.