الإمارات للمزادات تطلق مزاداً على 9 معارض في حراج الشارقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات للمزادات، عن مزاد علني على 9 معارض في سوق الحراج للسيارات المستعملة بالشارقة، غداً في نادي الجولف والرماية بإمارة الشارقة. وعرضت الإمارات للمزادات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية الحد الأدنى للمشاركة والمساحة والأرض والبناء وقيمة التأمين وعدد المواقف والتجهيزات والإيجار السنوي مع صور للمعارض.

وأكد عمر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، أهمية إطلاق المزاد بالتعاون مع سوق الحراج للسيارات إحدى الإدارات التابعة لشركة «الشارقة لإدارة الأصول»، متوقعاً أن يحقق المزاد نجاحاً كبيراً.

وتوقع ماجد المعلا مدير سوق الحراج بإمارة الشارقة، أن يحقق المزاد أرقاماً جيدة خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً من شريحة واسعة من المستثمرين بسوق الحراج.