إبرام شراكة بين مجلس كبار مسؤولي المعلومات و«أروبا»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مجلس كبار مسؤولي المعلومات، شركة أروبا إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيوليت-باكارد العالمية، شريكاً استراتيجياً خلال 2019، وذلك في سياق سعي المجلس لتوسيع شبكة الشركات المتعاونة.

وقال أحمد الملا رئيس مجلس إدارة مجلس كبار مسؤولي المعلومات: «يسعدنا الدخول في شراكة استراتيجية مع أروبا التابعة لمجموعة هيوليت-باكارد العالمي. ونرحب بانضمام هذه الشركة الرائدة إلى شبكة أعمالنا، ولدينا ثقة كبيرة بأنها ستكون إضافة قوية».

ويعد مجلس كبار مسؤولي المعلومات منصة رائدة تجمع أهم اللاعبين في مجال التقنية لتبادل المعلومات والأفكار الابتكارية. ويسعى المجلس بشكل حثيث لترسيخ مفاهيم الابتكار في مجال التكنولوجيا، والمساهمة في تحقيق هدف الإمارات لتكون الدولة الأكثر ابتكاراً بحلول 2021.