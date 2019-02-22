اتحاد الغرف يشيد بنتائج الدورة 129 لاتحاد الغرف العربية في مسقط

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمّن وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة برئاسة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدور الفاعل الذي تسهم به غرفة تجارة وصناعة عُمان الشقيقة في تحقيق أهداف التنمية خاصة مع متابعتها للأداء المتميز للقطاع الخاص وحرصها على توسعة دورها لخدمة أهداف التنمية المستدامة. كما أشاد بنتائج الدورة 129 لاتحاد الغرف العربية بمسقط.

جاء ذلك خلال حفل غرفة تجارة وصناعة عُمان بمناسبة بمرور 45 على تأسيسها، وأشاد الاتحاد باللقاءات التي جمعت رؤساء الوفود المشاركين في أعمال اجتماع الدورة الـ129 لمجلس اتحاد الغرف العربية مع المسؤولين الحكوميين في سلطنة عُمان. وتم خلال اللقاءات بحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية العربية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية وتطوير أداء القطاع الخاص.