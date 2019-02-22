ـــ قالت شركة الخليجية للاستثمارات العامة، إن الدعوى المقامة ضدها من قبل شركة «ميادين للاستثمارات» قد تفرع عنها التنفيذ بقيمة 113.79 مليون درهم، وأن تلك المنازعات ما زالت متداولة في محاكم دبي، ولم يبت فيها حتى تاريخه.

ـــ قرر مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي عقد اجتماع، الأحد المقبل، لمناقشة بعض المواضيع العامة، التي لا تؤثر في سعر السهم.

ـــ قرر مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، انعقاد الجمعية العمومية السنوية الاثنين 11 مارس للموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم و5% في شكل أسهم.

ـــ تقرر عقد مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، الثلاثاء، لمناقشة الميزانية الختامية للعام 2018، وتحديد موعد الجمعية العمومية.

ـــ تجتمع الجمعية العمومية لشركة ديار للتطوير الاثنين 15 أبريل لاعتماد النتائج السنوية، وفي حال عدم اكتمال النصاب فستنعقد الاثنين 22 أبريل القادم، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

ــــ حددت شركة أملاك للتمويل، الثلاثاء المقبل، موعداً لاجتماع مجلس الإدارة لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.

ــــ أعلنت شركة الخليج للمشاريع عن وصول أرباحها السنوية إلى 119.65 مليون درهم في 2018 مقابل ربح 1.44 مليار درهم في 2017.