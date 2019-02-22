إقبال على المشاركة في مسابقة «كي بي إم جي» الدولية لدراسة حلول الأعمال

المصدر: دبي- البيان

استقطبت مسابقة «كي بي إم جي» مجموعة من طلاب الجامعات المتفوقين على مستوى المنطقة. ويهدف الحدث السنوي إلى تقييم مستويات الإبداع ومهارات حل المشكلات، حيث يتم وضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وحل المشكلات العالمية المعقدة الراهنة. وتضمنت قائمة الفائزين في نسخة الإمارات لهذا العام فريق أورانج ثاندر من معهد روشيستر للتكنولوجيا والمؤلف من أربعة أعضاء هم أجنيكا باتوارضان ويوحان يعقوب وشيماء مويز وعبد الله خان.

وشملت مرحلة الخليج الأدنى لهذا العام مشاركة إجمالي 12 فريقاً مؤلفاً من 48 طالباً عبر مختلف المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الغرير وجامعة هيريوت وات ومعهد روشيستر للتكنولوجيا وجامعة دبي وكليات التقنية العليا جامعة ميدلسيكس وجامعة الشارقة. وسيشارك الفريق الفائز مع فرق من 26 دولة أخرى في النهائيات العالمية المقامة في دولة الأرجنتين.

وفي هذه الدورة، تم تكليف الطلاب المشاركين بتطوير وتقديم ابتكارات من شأنها تحسين حياة الأفراد وتعزيز مستوى رفاهيتهم في المجتمعات المحتاجة؛ حيث يُسمح للفرق المشاركة اختيار أي شركة (سواء تهدف إلى الربح أو لا تهدف إلى الربح) للعمل معها لتطوير فكرة ما تسهم في ابتكار وتحويل وتطوير نماذج الأعمال الحالية في الشركة المختارة، من خلال وضع آليات وتقنيات وخدمات جديدة.

ويشارك المتأهلون من كل دولة في التصفيات النهائية للعام 2019 التي ستقام في بوينس آيرس بالأرجنتين. وستخوض الفرق عدة جولات، على أن يتم الإعلان عن فائز واحد فقط في مسابقة «كي بي إم جي» الدولية لدراسة حلول الأعمال للعام 2019.