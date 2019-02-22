سوق التنين يستضيف معرض الدراجات الهوائية والتخييم

المصدر: دبي- البيان

يجمع سوق التنين بين فعاليتي سوق التخييم والدراجات الهوائية اللتين حققتا نجاحاً كبيراً العام الماضي ليقدم هذا العام كافة المنتجات ضمن منصة واحدة مع العديد من العروض الترويجية التي تتواصل حتى 9 مارس.

ويقام معرض الدراجات الهوائية والتخييم في الطابق الأرضي في سوق التنين 2، ويفتتح أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

ويمكن زيارة سوق التخييم والدراجات لاستكشاف ما يقدمه من مجموعة منتجات واسعة تشمل الدراجات الهوائية والسكوتر وأجهزة الوقاية التي تشمل الخوذات وواقي الركبة والقفازات والمصابيح وزجاجات المياه والمضخات، إلى جانب الخيم والأثاث المتنقل ومواقد الطهي والسخانات وأغطية النوم ومبردات المياه ومعدات الشواء والفحم والحطب وغيرها الكثير.