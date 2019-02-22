«نتورك إنترناشيونال» تطلق بوابة دفع إلكتروني

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزوّد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق بوابة جديدة للدفع الإلكتروني تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات، وذلك بهدف تعزيز انتشار التجارة الإلكترونية في المنطقة. وتُعدّ البوابة جزءاً من منصة الدفع «إن-جينيوس» التابعة لـ«نتورك إنترناشيونال»، وتبدأ تقديم خدماتها لمنافذ التجارة الإلكترونية في الإمارات اعتباراً من الشهر الجاري.

وقد ساهمت «نتورك إنترناشونال»، التي تعد أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في الإمارات بشكل كبير في دعم الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية في إطار التزامها بتمكين التجارة وتعزيز راحة العملاء إقليمياً. وطورت الشركة بوابة الدفع الجديدة في الإمارات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية لخدمة العملاء في جميع أنحاء المنطقة بما ينسجم مع المتطلبات الإقليمية.