18.7 مليون مشترك بخدمة الهاتف المتحرك في الإمارات 2018

المصدر: أبوظبي ـ وام

ارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك إلى 18.7 مليون مشترك خلال العام 2018 بنمو نسبته 1.6% مقارنة مع 18.4 مليون مشترك في العام 2017.

وتعد خدمات الهاتف المتحرك من أهم الخدمات التي تشكل رافداً رئيساً لإيرادات المشغلين في القطاع وهما شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وفقاً لما أظهره التحليل الخاص بالبيانات المالية السنوية للشركتين.

ووفقا للبيانات المالية ذاتها فإن إيرادات اتصالات و «دو» من خدمات الهاتف المتحرك تشكل أكثر من 85% من إجمالي إيرادات الشركتين في حين تأتي بقية النسبة من مصادر أخرى ومن ضمنها عمليات البيع للأجهزة والخدمات الأخرى.

وتظهر الأرقام الصادرة عن الشركتين أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك وصل إلى 10.8 ملايين مشترك لدى اتصالات مستحوذة بذلك على 57.7% من إجمالي سوق الهاتف المتحرك في دولة الإمارات مع نهاية العام 2018.

وعلى الجانب الآخر فقد بلغ عدد المشتركين في الهاتف المتحرك لدى شركة «دو» نحو 7.9 ملايين مشترك وفق ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الأداء التشغيلي خلال العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وتمثل أحد مؤشرات ذلك في زيادة إجمالي موجودات المشغلين والتي وصلت قيمتها إلى 143.25 مليار درهم خلال العام 2018 منها 125.42 مليار درهم لشركة الإمارات للاتصالات ونحو 17.83 مليار درهم لشركة «دو».