الاتحاد للطيران تعزز جدول رحلاتها إلى لندن في أبريل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي ومطار لندن هيثرو من ثلاث إلى أربع رحلات يومية، بهدف تلبية الإقبال الكبير الذي يبلغ ذروته خلال شهر أبريل.

واعتباراً من الخامس من شهر أبريل 2019، سيتم تشغيل الرحلات الجوية عبر طائرتين من طراز بوينغ 787-9 اللتين تضمان مقصورات الاتحاد للطيران من الجيل القادم في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بواقع 299 مقعداً ــ موزعة بين 28 استوديو درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً على متن الدرجة السياحية.

وصرح جيمس هاريسون، المدير العام لمكاتب الاتحاد للطيران في المملكة المتحدة وأيرلندا: «نحن سعداء بالإعلان عن تشغيل المزيد من الرحلات إلى لندن خلال شهر أبريل، استجابة لزيادة الإقبال خلال الفترة التي تسبق عطلة عيد الفصح، حيث تقبل العائلات بشكل كبير على السفر خلال هذا الوقت للاستمتاع بالعطلة المدرسية الطويلة. وستتيح هذه الرحلات الإضافية لضيوفنا الكرام المزيد من الخيارات والمرونة في ما يتعلق بخطط السفر الخاصة بهم».

ومن المقرر تشغيل هذه الرحلات إلى جانب الرحلات الثلاث اليومية المنتظمة للاتحاد للطيران بين أبوظبي ولندن، والتي ستستمر على طائرات إيرباص A380 التي تضم الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ودرجة الإيوان. وسوف تضفي الرحلات الإضافية مزيداً من المرونة للضيوف المسافرين بين كلتا العاصمتين والمسافرين إلى وجهات رئيسية عبر شبكة خطوط الاتحاد العالمية.