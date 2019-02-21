«أبوظبي للاستثمار» يعتزم شراء حصة في «جي في كيه»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يسعى مجلس أبوظبي للاستثمار لشراء حصة في شركة «جي في كيه» القابضة لتطوير المطارات.

وقال معهد صناديق الاستثمار السيادية، في نشرته الإخبارية، إن شركة فيروفيال التي تتخذ من مدريد مقراً لها، و«بي إس بي» للاستثمار أيضاً، تقدمتا مع مجلس أبوظبي للاستثمار بعروض نهائية لشراء الحصة في الشركة القابضة التي تدير مطار مومباي الدولي، وتبني المطار الثاني في المدينة نفسها أيضاً.

تملك شركة «جي في كيه» القابضة 55.5% من مطار مومباي الدولي، وتملك مجموعة بيدفيست التي تتخذ من مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا مقراً لها، نسبة 13.5%، وتملك شركة جنوب إفريقيا للمطارات المحدودة نسبة 10% من المطار. وتملك هيئة المطارات الهندية نسبة 26% من مطار مومباي الدولي، وفق ما ذكره معهد صناديق الاستثمار السيادية.