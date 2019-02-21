«أرامكو للتجارة» تتوسّع عالمياً عبر لندن والفجيرة

المصدر: دبي ـ رويترز

قالت مصادر مطلعة إن الذراع التجارية لشركة «أرامكو» تعتزم فتح مكتب في لندن قريباً، في الوقت الذي توسع فيه أنشطتها العالمية.

وفتحت الشركة مكتباً أيضاً في مركز تزويد السفن بالوقود في الفجيرة في ديسمبر لتجارة المنتجات النفطية، وعيّنت متعاملين من ترافيجورا وبتروتشاينا لإدارة العمليات هناك.

وقالت المصادر: «في يونيو الماضي، جرى افتتاح مكتب تجاري في سنغافورة، وفي ديسمبر افتُتح آخر في الفجيرة، وقريباً جداً في لندن، تماماً مثل أي شركة تجارية». وأضافت أن افتتاح مكتب لندن قد يتم الأسبوع المقبل خلال أسبوع البترول العالمي الذي يجري تنظيمه سنوياً في العاصمة البريطانية. وتملك الشركة الأم أرامكو السعودية بالفعل مكتباً في مارليبون في لندن.