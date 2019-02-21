شركات دبي تتوسع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

نجحت شركات دبي الوطنية في إتمام عملية استحواذ وعقد شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق عملياتها في العالم.

فقد استحوذت موانئ دبي العالمية على الشركة القابضة لـ «بي أند أو فيريز»، و«بي أند أو فيري ماسترز» اللتين تعرفان معاً باسم «بي أند أو فيريز» بمبلغ 421 مليون دولار. و«بي أند أو فيريز» شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا تضم أعمالاً رائدة في سوق نقل بضائع الدحرجة «رورو» بالعبارات ومزوّد حلول نقل وخدمات لوجستية أوروبية «بي أند أو فيري ماسترز».

كما أبرمت مجموعة «إينوك» تحالفاً استراتيجياً مع مؤسسة النفط الهندية يمكّن «إينوك» من تعزيز حضورها لتغطي أكثر من 180 ميناء في 28 دولة، ما يتيح لها القدرة على تزويد العملاء بالزيوت والشحوم المخصصة للنقل البحري والخدمات الفنية المتطورة. كما يهدف التحالف إلى إطلاق جهود بحثية وتطويرية مشتركة لإنتاج براميل نفط تتوافق مع الحد الأعلى لاستخدام الكبريت الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية عند 0.5% بدلاً من النسبة الراهنة 3.5%.

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